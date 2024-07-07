Біля Алушти горів газорозподільний вузол: де розташоване місто – показуємо на карті

Поблизу Алушти, що в Криму в ніч на 7 липня чули потужні вибухи. Виявилося, що їх причиною стала пожежа на газорозподільному вузлі.

Зазначається, що внаслідок інциденту біля Алушти існує загроза повного відключення водопостачання для міста. Де горів газорозподільний вузол – показує 24 Канал.

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Алушта без газу

Вночі в Алуштинському районі спалахнув газорозподільний вузол. Відомо, що загоряння виникло між населеними пунктами Малий Маяк та Виноградний Алуштинського району. Ці села розміщені трохи південніше самої Алушти.

Де спалахнула пожежа: дивіться на карті

Російські ЗМІ заявляють, що причиною вибуху могла буцімто стати аварія на мережі. За їх повідомленнями, вона має суто технічний характер. Пабліки зазначають, що пожежу вдалося локалізувати і вона не перекинулася на лісовий масив. Проте у частини споживачів тепер відсутній газ – станом на 2014 рік в Алушті проживало майже 30 тисяч людей.

Варто вказати, що мешканці Алушти відзначають, що чули "вибух за вибухом" перед тим, як спалахнула пожежа.

До слова, раптові вибухи у Криму лунають практично щоденно. Так, ввечері 1 липня українські пілоти атакували склад боєприпасів у районі Балаклави. Удар ЗСУ міг знищити орієнтовно 90 безпілотників типу "Шахед".