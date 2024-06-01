Вночі на компресорній станції біля Анапи була пожежа: супутникові фото

В ніч на 1 червня біля Анапи Краснодарського краю Росії сталася пожежа на компресорній станції "Русская". Згодом були опубліковані супутникові знімки.

Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал "Кримський вітер", передає 24 Канал.

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Пожежа в Анапі

Супутник зафіксував два потужні вогнища займання на компресорній станції. Очікувано, в офіційних російських ЗМІ повідомлень про це не було.

Добрі безпілотники відвідали? Чи росіяни знову курять у недозволених місцях?

– натякає моніторингова група.

Варто зазначити, компресорна станція "Русская" – це початок газопроводу "Турецький потік".

"Турецький потік" – це міжнародний газопровід, що проходить по дну Чорного моря з Анапського району Росії до Туреччини. Він є заміною скасованого проєкту "Південного потоку".

Супутникові знімки компресорної станції біля Анапи / Фото: "Кримський вітер"

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