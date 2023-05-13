Пожежа в районі телевежі в Києві: у ДСНС сказали, що горить

Мережею почала поширюватись інформація, що спалахнула пожежа біля телевежі у столиці нашої держави. Згодом це підтвердили в ДСНС Київської області.

У суботу, 13 травня, у небі над Шевченківським районом місцеві помітили величезний чорний стовп диму. У коментарі 24 Каналу речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага розповіла, що зайнялося.

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Що відомо

Зі слів спікерки зрозуміло, що перейматися не варто. Власне, це горить сміття на території, що має площу близько 20 "квадратів".

У нас зараз незначна пожежа – це Шевченківський район, вулиця Бакинська, 37. Загоряння сміття на площі 20 квадратних метрів… Там сміття горить,

– сказала речниця.

Окрім того, зазначимо, що на місце виїхали відповідні служби. Вони роблять усе для того, аби локалізувати полум'я та повністю ліквідувати його.



Горить сміття у Києві в Шевченківському районі / Фото з телеграм-каналів

Пожежі у Росії

Слід зазначити до цієї теми, що пожежі у теперішній час не є рідкістю. Часто через необережне поводження з легкозаймистими матеріалами люди наражають своє життя та інших осіб на небезпеку.

Однак варто сказати, що в Україні масштабні пожежі можуть спалахувати здебільшого через російські обстріли. Натомість з ворожої держави повідомлення про те, що "щось горить через необережність", поступають значно частіше.

Вочевидь, це через те, що населення Росії скорочується внаслідок війни. Себто просто-таки немає кому слідкувати за порядком й вчасним гасінням маленьких пожеж.