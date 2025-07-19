Задимлення біля ЗАЕС спричинила пожежа: у МАГАТЕ та Міненерго оцінили загрози

У Міненерго прокоментували задимлення у районі Запорізької АЕС та знеструмлення частини Запорізької області. Йдеться про лісову пожежу біля електростанції.

Сама ЗАЕС не постраждала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго та МАГАТЕ.

Дивіться також Буде скандал: чим займаються росіяни на Запорізький АЕС

Що відомо про дим біля ЗАЕС?

Раніше повідомлялося про дим біля Запорізької АЕС та зникнення електро- та водопостачання на частині Запорізької області.

За даними місцевих ЗМІ, протягом останніх днів на території окупованої частини Запорізької області зафіксували вже другий блекаут. Також повідомлялося про стовпи диму, який здіймається над територією Запорізької АЕС.

У Міненерго заявили, що ЛЕП, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.

Водночас МАГАТЕ повідомляє, що задимлення біля ЗАЕС пов'язано з лісовою пожежею неподалік. Вогонь знаходиться на безпечній відстані від майданчика АЕС, загрози ядерній безпеці наразі немає.

"Як зауважила Міністр Світлана Гринчук, через дії окупантів і російські обстріли районів навколо ядерного об’єкта, які призводили до пошкодження ліній електропередачі, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту. Живлення атомної електростанції генераторами – це надзвичайні ризики для ядерної безпеки", – нагадали у Міненерго.

Хоча Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією, Україна з власних генеративних потужностей забезпечує їй електропостачання.