Вгамували брандспойтом: на Київщині палійку трави довелося відлякувати водою

На Київщині рятувальники тричі виїжджали на пожежу, яку вчиняла місцеві жителька. Врешті-решт невтомну палійку довелося вгамовувати брандспойтом.

Жінка палила траву, через що горіло поле та сіно, що розміщувалося на ньому. Зазначається, що інцидент відбувся в Бородянці на вулиці Травневій.

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Брандспойт проти палійки

Вже під час першого виїзду на пожежу рятувальники помітили у полі бабусю, що не звертала на них увагу та продовжувала загрібати траву. Працівники ДСНС намагалися достукатися до жінки, однак спроби ні до чого не призвели.

Розмова з старенькою жінкою ні до чого не привела / ДСНС

Через деякий час на те ж місце знову викликали пожежну машину – і друге на місці рятувальників зустріла та ж сама бабуся. Внаслідок вчиненої пожежі вигоріли дві сусідські копиці. На третій же копиці сиділа господарка, яка намагалася уберегти її від палійки.

Жінка ігнорувала зауваження та продовжувала палити траву / ДСНС

Інспектор з повагою намагався переконати стареньку жінку піти додому, і здавалося йому це вдалося. Однак до ДСНС знову надійшло повідомлення про пожежу. Цього разу вони прибули на місце спільно з поліцією.

Горіло фермерське поле, а палійка все не вгамовувалась. Тож довелось відганяти її за допомогою холодного душу і погроз оштрафувати,

– зазначили рятувальники.

Як наголосили у ДСНС, вже у перший день весни активізувались палії сухої трави. Це несе за собою наслідки у вигляді десятків виїздів для рятувальників.

Як відганяли палійку трави з поля: дивіться відео

Діяльність ДСНС