Вгамували брандспойтом: на Київщині палійку трави довелося відлякувати водою
На Київщині рятувальники тричі виїжджали на пожежу, яку вчиняла місцеві жителька. Врешті-решт невтомну палійку довелося вгамовувати брандспойтом.
Жінка палила траву, через що горіло поле та сіно, що розміщувалося на ньому. Зазначається, що інцидент відбувся в Бородянці на вулиці Травневій.
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Брандспойт проти палійки
Вже під час першого виїзду на пожежу рятувальники помітили у полі бабусю, що не звертала на них увагу та продовжувала загрібати траву. Працівники ДСНС намагалися достукатися до жінки, однак спроби ні до чого не призвели.
Через деякий час на те ж місце знову викликали пожежну машину – і друге на місці рятувальників зустріла та ж сама бабуся. Внаслідок вчиненої пожежі вигоріли дві сусідські копиці. На третій же копиці сиділа господарка, яка намагалася уберегти її від палійки.
Інспектор з повагою намагався переконати стареньку жінку піти додому, і здавалося йому це вдалося. Однак до ДСНС знову надійшло повідомлення про пожежу. Цього разу вони прибули на місце спільно з поліцією.
Горіло фермерське поле, а палійка все не вгамовувалась. Тож довелось відганяти її за допомогою холодного душу і погроз оштрафувати,
– зазначили рятувальники.
Як наголосили у ДСНС, вже у перший день весни активізувались палії сухої трави. Це несе за собою наслідки у вигляді десятків виїздів для рятувальників.
Як відганяли палійку трави з поля: дивіться відео
Діяльність ДСНС
- У ніч на 18 лютого російські військові завдали удару по Краматорську. Рятувальники одразу прибули на місце для ліквідації наслідки. Зокрема, їм вдалося дістати з-під завалів маленького котика.
- Пізно ввечері 16 лютого стало відомо про пожежу у будівлі ресторану "Реберня", що у центрі Львова. Задимлення виникло близько 21:30, а вже через пів години загоряння було ліквідовано. Будівля музею та жодні експонати не постраждали.
- На жаль, трапляються і трагічні випадки. У Кіровоградській області вранці 15 лютого виникло загоряння. На жаль, під час ліквідації пожежі загинув начальник караулу Віктор Діденко. На момент загибелі йому не було й тридцяти років.