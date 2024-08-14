Під час атаки на Одесу спалахнула пожежа в житловому будинку

Увечері росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою. Під час обстрілу у житловому будинку виникла пожежа, що спричинило непорозуміння й паніку серед мешканців.

Пізніше в ОВА розповіли, що ворог атакував припортову інфраструктуру. Інцидент із займанням в будинку на вулиці Софіївській, ймовірно, не пов'язаний з ударом противника.

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Що спричинило пожежу у будинку

О пів на восьму вечора на Одещині оголосили повітряну тривогу. Згодом в Одесі лунали вибухи. Сталося влучання.

У мережі тим часом поширили відео, на якому видно, як вогонь горить в триповерховому будинку на вулиці Софіївська.

За повідомленням журналістів, спалахнули приміщення на третьому поверсі пам'ятки архітектури, розташованій навпротив Художнього музею. Раніше, зазначають у ЗМІ, цю пам'ятку вже охоплювала пожежа. Це було два тижні тому. Тоді постраждало три рятувальники, один згодом помер у лікарні.

Мер Одеси прокоментував інцидент.

Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає. ДСНС встановлює причини виникнення пожежі. Займаємося розселенням людей, вранці на місці розпочне роботу оперативний штаб. Також наші спеціалісти вивчатимуть варіанти відновлення пошкодженої покрівлі будинку,

– повідомив Геннадій Труханов.

Пожежа в Одесі: дивіться відео телеграм Труханова

Будинок на Софіївській, 6 побудували 1893 року. Це яскравий зразок так званої "купецької еклектики". Це пам'ятка архітектури місцевого значення.