У російському Череповці масштабна пожежа в районі комбінату "Северсталь": разючі кадри
- У Череповці на території комбінату "Северсталь" сталася пожежа на коксохімічному виробництві, де загорілися бочки з бензолом та мастилами.
- Влада стверджує, що ситуація під контролем, і загрози для працівників немає, однак причин пожежі та інформації про постраждалих поки немає.
У Череповці, що в Росії, 11 травня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь бачили в районі металургійного комбінату "Северсталь".
Про це пише телеграм-канал Supernova+.
Що відомо про пожежу в районі комбінату "Северсталь" в Череповці?
Загоряння виникло на коксохімічному виробництві на території металургійного комбінату "Северсталь".
За словами очевидців, густі стовпи диму видно з різних районів міста. Російська влада заявляє, що ситуація нібито перебуває під контролем і загрози для працівників підприємства немає.
Пожежа на території комбінату "Северсталь" у Череповці / Фото з телеграм-каналу Supernova+
Попередньо відомо, що на території комбінату загорілися бочки з бензолом та мастилами.
Інформації про постраждалих наразі немає. Причини пожежі офіційно не повідомляють.
Варто зазначити, що місто Череповець розташоване у Вологодській області Росії, за близько 791 кілометр від українського кордону у Сумській області та близько 373 кілометри від Москви.
Де розташований Череповець: дивіться на карті
З якими проблемами нещодавно зіткнувся комбінат "Северсталь"?
Ще у березні 2025 року компанія "Северсталь" зіштовхнулася з труднощами у реалізації інвестиційних проєктів через заборону на залучення мігрантів у Вологодській області. Тоді повідомлялося, що найбільше постраждає проєкт будівництва комплексу з виробництва залізорудних котунів.
У жовтні 2025 року стало відомо, що "Северсталь" в III кварталі 2025 року отримала втричі менший прибуток, ніж за рік до цього. Таким чином виторг зменшився на 18% за квартал.
А у квітні 2026 року фінансові показники "Северсталі" ще погіршилися. Зокрема, прибуток впав на 54%, а компанія змушена скорочувати витрати. Це також пов'язано зі зниженням споживанням сталі на внутрішньому ринку Росії.
Цікаво, що у 2024 році завод "Северсталь" потрапляв під атаку. Повідомлялося, що підприємство тоді атакував безпілотник, а після цього був сильний спалах та великий дим.