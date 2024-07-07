У Черкасах спалахнула пожежа в п'ятиповерхівці: загинула сім'я з маленькою дитиною

У Черкасах на вулиці Хрещатик 6 липня сталося займання у п'ятиповерховому будинку. Внаслідок пожежі загинула сім'я, зокрема, дворічна дитина.

Про це розповіла речниця Головного управління ДСНС у Черкаській області Юлія Норовкова.

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У Черкасах внаслідок пожежі загинула сім'я

Речниця розповіла, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Хрещатик, що у Черкасах.

За словами Норовкової, внаслідок пожежі загинула сім'я, – дворічна дитина, мама й тато. Причину займання встановлюють.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої сім'ї. Вічна пам'ять!

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