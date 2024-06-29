На Чернігівській ТЕЦ загорівся трансформатор: що стало причиною пожежі
Джерело:Суспільне
На Чернігівській ТЕЦ сталося загоряння трансформатора струму увечері 29 червня. Усе через коротке замикання.
Пожежу вдалося ліквідувати. Станцію планують запустити найближчим часом.
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Що відомо про пожежу на Чернігівській ТЕЦ
За словами представника КП "Теплокомуненерго" Олексія Щербини, причиною пожежі на Чернігівській ТЕЦ стало коротке замикання, яке вивело з ладу обладнання.
Це не дуже серйозне обладнання, але викликали рятувальників. Загоряння вже ліквідовано. Зараз персонал займається введенням в роботу станції,
– повідомив він.
Площа горіння становила три на три метри. Щербини розповів, що це обладнання було пошкоджено ще у 2022 році, і можливим фактором займання стало перенапруження в мережі.
Як повідомила речниця ДСНС у Чернігівській області Ірина Корінь, повідомлення про пожежу надійшло о 20:26, а вже о 20:55 займання було успішно ліквідовано. Відомо, що станцію планують запустити приблизно о 23:00.