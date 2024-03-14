Жахливе видовище: у Дніпрі палає дах багатоповерхівки
Джерело:Суспільне
Надзвичайна ситуація трапилася у Дніпрі. Там загорівся багатоповерховий будинок.
Журналісти повідомили, що у місті спалахнула велетенська пожежа.
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Довгі язики полум'я
Як зазначають у виданні, інцидент трапився у будинку на перехресті вулиці Єфремова та проспекту Яворницького.
У ДСНС Дніпропетровської області уточнили, що загорівся дах багатоповерхівки. Наразі інформації про постраждалих немає.
Полум'я охопило дах багатоповерхівки / Фото Суспільне
Місцеві телеграм-канали поширюють кадри з місця події. На них видно, як потужно палає кількаповерховий будинок. Крім того, там припускають, що пожежа спершу зайнялася у квартирі, а потім перекинулася на дах.
Надзвичайна ситуація у Дніпрі: відео соцмережі
У Берліні згорів притулок для біженців
12 березня у німецькій столиці сталося загоряння у притулку для біженців, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель.
Відомо, що полум'я охопило саме ту залу, де мешкали українські громадяни. Наметове містечко українців, яке згоріло, вміщувало 380 осіб.
У гасінні вогню брали участь 110 фахівців екстрених служб.
Загалом у пунктах тимчасового розміщення українських біженців та прохачів притулку розміщено майже 7 000 осіб.
На щастя, всі люди вчасно евакуювалися. У поліції розповіли, що у декількох людей підозрювали отруєння димом.
Мешканцям наметів вже надали альтернативне житло.
У російській Твері згорів 17-поверховий будинок: що відомо
- 14 березня вдень у російському місті Тверь трапилося так зване "чіпе". Там спалахнув 17-поверховий будинок. Полум'я охопило усю стіну будинку.
- Мережу заповнили апокаліптичні кадри з місця інциденту. Вогонь був настільки потужний, що нагадував виверження вулкана.
- Російські місцеві канали припускали, що пожежу міг спричинити утеплювач у недобудові.
- Були також інші версії. Припускали, що загоряння сталося через бітум або будівельну сітку.
- Також не виключають, що це міг бути підпал.
- Водночас джерела зазначали, що постраждалих немає, оскільки будинок ще будується. А робітники встигли вчасно залишити будівлю.