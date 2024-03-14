Жахливе видовище: у Дніпрі палає дах багатоповерхівки

Надзвичайна ситуація трапилася у Дніпрі. Там загорівся багатоповерховий будинок.

Журналісти повідомили, що у місті спалахнула велетенська пожежа.

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Довгі язики полум'я

Як зазначають у виданні, інцидент трапився у будинку на перехресті вулиці Єфремова та проспекту Яворницького.

У ДСНС Дніпропетровської області уточнили, що загорівся дах багатоповерхівки. Наразі інформації про постраждалих немає.

Полум'я охопило дах багатоповерхівки / Фото Суспільне

Місцеві телеграм-канали поширюють кадри з місця події. На них видно, як потужно палає кількаповерховий будинок. Крім того, там припускають, що пожежа спершу зайнялася у квартирі, а потім перекинулася на дах.

Надзвичайна ситуація у Дніпрі: відео соцмережі

У Берліні згорів притулок для біженців

12 березня у німецькій столиці сталося загоряння у притулку для біженців, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель.

Відомо, що полум'я охопило саме ту залу, де мешкали українські громадяни. Наметове містечко українців, яке згоріло, вміщувало 380 осіб.

У гасінні вогню брали участь 110 фахівців екстрених служб.

Загалом у пунктах тимчасового розміщення українських біженців та прохачів притулку розміщено майже 7 000 осіб.

На щастя, всі люди вчасно евакуювалися. У поліції розповіли, що у декількох людей підозрювали отруєння димом.

Мешканцям наметів вже надали альтернативне житло.

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