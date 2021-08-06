У Каліфорнії лютує пожежа Dixie: мешканців евакуюють на південь – відео

Штат Каліфорнія у США охопила величезна пожежа Dixie. Вигоріло майже 300 тисяч гектарів. Мешканцям Грінвіля наказали евакуюватися на південь, до Квінсі.

Вітер розніс вогонь з лісу на місто. Пожежа знищила історичні дерев'яні будівлі Грінвіля. Мовиться про церкву, музей, готель, бар і міську заправку.

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"Вогонь знищив весь центр міста. Наші історичні будівлі, сімейні будинки, малий бізнес та школи повністю втрачені", – наголосив начальник округу Плумас Кевін Госс.

Мешканцям наказали евакуюватися

Щойно пожежі спалахнули на півночі та сході міста, місцева влада наказала близько 800 мешканцям евакуюватися з Грінвіля. Правоохоронці попередили містян про величезну небезпеку.



Пожежа Dixie знищила історичні будівлі Грінвіля / Фото AP



Пожежники намагаються врятувати залишки міста / Фото AFP



Весь центр Грінвіля вважають втраченим / Фото AFP

Більшість людей перебралася на південь від Грінвіля, до Квінсі. Водночас пожежники намагаються врятувати залишки міста та виводять тих, хто залишилися, з будівель. Наразі не було повідомлень про потерпілих.

Dixie охопила Грінвіль: дивіться відео

У пожежі згорів центр Грінвіля: дивіться відео Associated Press

Вогонь знищив історичні будівлі Грінвіля: дивіться відео Associated Press

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