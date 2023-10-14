Під окупованим Іловайськом сталася масштабна пожежа на газогоні

Вкрай неспокійно розпочалася ніч проти 14 жовтня для російських загарбників. Так, під окупованим Іловайськом спалахнула масштабна пожежа. Кажуть, сталося це на газогоні.

За наявною інформацією, пожежа на газогоні спалахнула в окупованому Кутейникове, що в Донецькій області. Про це активно пишуть місцеві телеграм-канали.

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Полум'я надзвичайно потужне

Повідомлення про те, що спалахнула пожежа, почали з'являтися близько 22:40. А вже о 23:50 стало відомо, що вогонь аж ніяк не збирається вщухати. Власне, місцеві мешканці викладають безліч промовистих відео, на яких можна побачити масштаби пожежі. Кажуть, що від жару у них "ледь не луснули вікна у машині".

Потужну пожежу під Іловайськом знімають очевидці: дивіться відео

Упродовж кількох годин користувачі мережі активно викладають у мережу відео з пожежею на газопроводі. Також розповідають, що внаслідок пожежі всі автомобілі повертають на Новоазовськ.

Звернімо увагу, що Кутейникове – селище міського типу Іловайської міської громади Донецької області. У цьому селищі розташовується залізнична станція Кутейникове. Від Іловайська його відділяють якихось 16 кілометрів.

Напередодні пожежа спалахнула у російському Брянську. Передували цьому вибухи.

Кажуть, у Брянську падали безпілотники