У курортному місті на Закарпатті загорівся готель: вогонь перекинувся на будівлю суду

Увечері 28 червня у курортному місті на Закарпатті сталась пожежа. Попередньо, у Сваляві сталась пожежа у готелі "Карпати".

Про це повідомив депутат Ужгородської міськради та журналіст Віталій Глагола.

Дивіться також Київ накрив сильний дим: у мережі з'явилися відео

Що відомо про пожежу?

За даними очевидців, пожежа сталась у центрі Сваляви. У готелі, де нещодавно завершили ремонт, зайнялась покрівля. На місце події прибули пожежники.

Станом на 16:19 пожежу ще не загасили. Ба більше, за даними Глаголи, вогонь поширився на будівлю Свалявського районного суду, яка розташована поруч із готелем.

Наразі інформації про постраждалих та причин займання немає. Журналіст оприлюднив кадри від очевидців, на яких видно задимлення та роботу рятувальників.

Пожежа у готелі в центрі Сваляви: дивіться відео

24 Канал намагається дізнатись про обставини та наслідки пожежі від ДСНС Закарпатської області.

Наслідки нещодавніх пожеж в Україні

Також на Закарпатті 27 червня під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино – Королево. З вагонів машиністи евакуювали чотирьох пасажирів ще до прибуття рятувальників. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а пожежу ліквідували.

До цього у Києві сталась пожежа у ресторані. Займання на площі близько 250 квадратних метрів ліквідували. Обійшлось без постраждалих.