Кіптява і багато диму: ДСНС показала готель "Власта" у Львові зсередини після пожежі
- 4 серпня у Львові сталася пожежа в готелі "Власта", що спричинила задимлення та госпіталізацію 6 людей.
- Пожежу локалізували та ліквідували протягом півгодини за участі 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.
У Львові 4 серпня сталася пожежа у готелі "Власта", внаслідок чого постраждали люди. У самій будівлі на місці займання лишилася кіптява та дим.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Львівщини.
До теми Горілим таким, дротом смерділо, – мешканець "Власти" про пожежу в готелі
Який вигляд має готель "Власта" після пожежі?
У ДСНС зазначили, що, коли рятувальники прибули до готелю "Власта", на місці з верхніх поверхів уже вибивався густий чорний дим.
Ситуацію ускладнювало сильне задимлення приміщень, що утруднювало пошук осередку займання та евакуацію людей,
– наголосили рятувальники.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій зауважили, що на місці пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей. 6 людей госпіталізували до медичних закладів Львова.
Що відбувалося у готелі "Власта" після займання 4 серпня / Фото ДСНС Львівщини
О 13:04 вогнеборці локалізували пожежу та о 13:26 ліквідували. До гасіння залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.
До слова, у Львівській міській раді назвали попередню причину пожежі у готелі "Власта". У номері одного з постраждалих чоловік стався вибух, точні причини якого поки що не встановлені.