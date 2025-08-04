У Львові 4 серпня сталася пожежа у готелі "Власта", внаслідок чого постраждали люди. У самій будівлі на місці займання лишилася кіптява та дим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Львівщини.

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Який вигляд має готель "Власта" після пожежі?

У ДСНС зазначили, що, коли рятувальники прибули до готелю "Власта", на місці з верхніх поверхів уже вибивався густий чорний дим.

Ситуацію ускладнювало сильне задимлення приміщень, що утруднювало пошук осередку займання та евакуацію людей,

– наголосили рятувальники.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зауважили, що на місці пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей. 6 людей госпіталізували до медичних закладів Львова.

Що відбувалося у готелі "Власта" після займання 4 серпня / Фото ДСНС Львівщини

О 13:04 вогнеборці локалізували пожежу та о 13:26 ліквідували. До гасіння залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.

До слова, у Львівській міській раді назвали попередню причину пожежі у готелі "Власта". У номері одного з постраждалих чоловік стався вибух, точні причини якого поки що не встановлені.