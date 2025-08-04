У Львові 4 серпня вогонь охопив готель "Власта". Попередньо, стався вибух в одному із номерів.

Один із чоловіків, який проживав у готелі, розповів про деякі обставини інциденту, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Пан Іван розповів, що проживав на 11 поверсі, а дим помітив на 9.

Горілим таким, дротом смерділо. Я спустився на рецепцію і сказав їм, що дим. А назад мене вже не пустили,

– поділився він.

У номері залишилася жінка-інвалід та внук.

"Я почав просити, щоб вивели, бо не пускають. Слава Богу, що врятували", – додав чоловік.

Нагадаємо, що наразі відомо про 6 постраждалих, зокрема 2 підлітків. Один чоловік має сильні опіки.

"Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група", – повідомили у Львівській міській раді.

Загрози життю людей немає.