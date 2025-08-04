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24 Канал Новини України Горілим таким, дротом смерділо, – мешканець "Власти" про пожежу в готелі
4 серпня, 15:05
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Горілим таким, дротом смерділо, – мешканець "Власти" про пожежу в готелі

Софія Рожик
Основні тези
  • У Львові сталася пожежа в готелі "Власта" через вибух в одному з номерів, постраждали 6 осіб.
  • Очевидці розповіли, що бачили дим на 9 поверсі.

У Львові 4 серпня вогонь охопив готель "Власта". Попередньо, стався вибух в одному із номерів.

Один із чоловіків, який проживав у готелі, розповів про деякі обставини інциденту, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що кажуть очевидці про пожежу в готелі Львова?

Пан Іван розповів, що проживав на 11 поверсі, а дим помітив на 9.

Горілим таким, дротом смерділо. Я спустився на рецепцію і сказав їм, що дим. А назад мене вже не пустили,
– поділився він.

У номері залишилася жінка-інвалід та внук. 

"Я почав просити, щоб вивели, бо не пускають. Слава Богу, що врятували", – додав чоловік.

Нагадаємо, що наразі відомо про 6 постраждалих, зокрема 2 підлітків. Один чоловік має сильні опіки.

"Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група", – повідомили у Львівській міській раді

Загрози життю людей немає.