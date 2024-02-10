"Свекруха почала кричати й це останнє, що чули": що кажуть очевидці про пожежу в Харкові
Джерело:Суспільне
У Немишлянському районі Харкова ворожий "Шахед" вдарив по заправці. Як наслідок, паливо потекло вулицею та спричинило потужну пожежу.
У вогні опинились щонайменше 15 будинків. Вони вигоріли повністю. На жаль, є жертви та поранені.
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Що розповіли очевидці про трагічну пожежу в Харкові
Одним з будинків, який згорів, виявився дім свекра та свекрухи жительки Харкова Наталії. Жінка розповіла, як розгортались події.
Свекруха зателефонувала чоловіку та сказала, що був вибух на її вулиці. Горіло, заграва сильна. Казала, що такого не було ніколи. А потім вона перетелефонувала за 15 хвилин і сказала, що вже будинок почав палати. Вона кричала й це останнє, що ми чули. Доля рідних невідома, вони удвох були у цьому будинку,
– розповіла Наталія.
Станом на 2:01 10 лютого з-під завалів дістали тіло загиблої людини, двоє поранених.
Ще один свідок пожежі розповів, як розгортались трагічні події ввечері 9 лютого.
"Вибухнуло все, і потекло. Палаюча ріка. Дизельне пальне, я весь в солярі. Воно підпалювало будинки. Допомагали, гасили руками, снігом, як могли", – розповів Андрій Кругло.
Трагічна пожежа у Харкові / Фото Суспільне
Чим та звідки били вороги
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що, за попередніми даними, російські військові атакували Харків з території Білгородської області. Вороги запустили безпілотники типу Shahed.
Три безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Немишлянському району Харкова. Він був зруйнований. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа. Зруйновані понад 15 житлових будинків... На цьому критичному об'єкті була велика кількість палива, тому такі жахливі наслідки пожежі,
– заявив Фільчаков.
Жахлива пожежа у Харкові: дивіться відео
Вечірня атака по Харкову: основне
- Росія орієнтовно о 22:44 9 лютого вдарила по Харкову. Там пролунав вибух.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти влучили по цивільні інфраструктурі в Немишлянському районі міста, а також по кафе у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області.
- Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ворожі "Шахеди" вдарили по заправці в Немишлянському районі. Саме внаслідок цього влучання розлилося пальне, яке горіло. Через це спалахнули житлові будинки мирних харків'ян.
- Станом на вечір 9 лютого площа пожежі становила 3 700 квадратних метрів, рятувальники евакуювали 50 місцевих мешканців, серед яких – двоє дітей.
- Ввечері 9 лютого керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков розповів про одну поранену людину. Зокрема, в чоловіка було 40% опіків тіла, він в лікарні.
- Станом на 3 годину ночі 10 лютого, у поліції Харківщини повідомили, що вже двоє поранених. Зокрема, госпіталізували з опіками 1 – 2 ступеню 45-річного чоловіка та 61-річну жінку, яка надихалася чадного газу.