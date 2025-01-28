На Хмельниччині у вогні загинуло 2 дітей: п'ятимісячне немовля боролося за життя кілька днів
- У пожежі в селі Сивороги Кам'янець-Подільського району загинула дитина 2022 року народження, ще одна дитина, врятована з вогню, померла після кількох днів боротьби за життя.
- Немовля отримало 40% опіків тіла та померло через ускладнення після опікової хвороби.
У Хмельницькій області днями у пожежі загинула дитина 2022 року народження. З вогню також вдалося врятувати п'ятимісячне немовля, але, на жаль, воно померло після кількох днів боротьби за життя.
Пожежа сталася вранці 22 січня у селі Сивороги Кам'янець-Подільського району. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС та Суспільне.
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У хлопчика було 40% опіків всього тіла
Рятувальники, які прибули того ранку до охопленого вогнем житлового будинку, усередині знайшли дівчинку 2022 року народження без ознак життя.
А п'ятимісячне немовля із пожежі врятував сусід, який одразу кинувся на допомогу. Дитину госпіталізували до реанімації, де вона перебувала чотири доби, але померла у неділю, 26 січня.
Стан хлопчика лікарі оцінювали як дуже важкий, адже він отримав до 40% опіків всього тіла.
Дитина у пожежі отримала травми, несумісні з життям. Хлопчик мав велику площу і глибину опіків. Він перебував на штучній вентиляції легень, його тиск підтримували за допомогою спеціальних апаратів. Лікарі стабілізували його стан, але пішло ускладнення після опікової хвороби,
– розповіла виконувачка обов'язків завідувача опікового відділення обласної лікарні Оксана Хуторцова.
Вона додала, що такі опіки для 5-місячної дитини вкрай важкі.
Нагадаємо, що на Рівненщині вогонь забрав життя двох дітей. Ще одна дитина змогла самостійно врятуватися, вибігши на подвір'я. Маму дітей та їхнього родича госпіталізували до лікарні з отруєнням чадним газом і гострою реакцією на стрес.