В Іжевську спалахнула масштабна пожежа: десятки вогнеборців намагаються приборкати полум'я

Ніч проти 17 лютого вкрай неспокійна для росіян. В Іжевську спалахнула масштабна пожежа. Її ліквідовували кілька десятків спеціалістів і одиниць техніки.

Про пожежу в Іжевську почали писати російські пабліки. Невдовзі МНС Росії виклало кілька відео, на яких можна побачити потужне полум'я.

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В Іжевську – масштабна пожежа

У російському МНС заявили, що спалахнула пожежа у споруді на площі 2,8 тисячі квадратних метрів. Відповідне повідомлення супроводили роликом, на якому можна було побачити масштаби полум'я, яке охопило будівлю.

В Іжевську спалахнула масштабна пожежа: дивіться відео

Невдовзі виклали ще одне відео. Також зазначили, що до ліквідації пожежі залучили понад 70 фахівців, а також 33 одиниці техніки.

Рятувальники намагаються приборкати полум'я: дивіться відео

Судячи з відео, пожежа надзвичайно потужна. Що стосується самої споруди, то це якщо не якийсь склад, то якесь підприємство. Втім, у МНС не уточнюють, що за об'єкт охопило полум'я.

Кілька днів тому горіла нафтобаза

Звернімо увагу, що пізно ввечері 14 лютого пролунали вибухи у Курській області. Згодом надійшла інформація про те, що на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа.

Відповідну інформацію підтвердила місцева влада. А про те, що у Курській області гучно, місцеві телеграм-канали почали писати близько півночі. А вже після півночі розповідали про сильну пожежу, яка спалахнула.

Згодом стало відомо, що епіцентром масштабної пожежі стала нафтобаза. Відео та фото, які турботливі росіяни викладали у мережу, це підтвердили.

Невдовзі прокинувся Роман Старовойт, губернатор Курської області. Він бідкався на ситуацію в регіоні. Повідомив, що буцімто сталася атака українського дрона, яка спричинила пожежу на нафтобазі у Курському районі.

яка спричинила пожежу на нафтобазі у Курському районі. Правда, запевняв, що буцімто минулося без постраждалих. Водночас прохав місцевих мешканців зберігати спокій.

Ще пізніше журналісти почали повідомляти, що спалахнув резервуар. Його обсяг – 100 тонн. Відомо, що на місці працювали пожежники.

Звернімо увагу, що у Росії ледь не щодня щось палає і вибухає. Так, після півночі 17 лютого стало відомо про вибухи у Бєлгородській і Курській областях.