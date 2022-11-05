Ай-Петрі у вогні: на горі в окупованому Криму спалахнула потужна пожежа

На горі Ай-Петрі спалахнуло кафе. Невідомо, що стало причиною пожежі, однак окупантів на півострові все частіше спіткають негаразди та різноманітні стихійні лиха.

Пожежа в закладі харчування в окупованому Криму – це, звісно, не "бавовна", але також резонансна подія. Про займання на горі окупованого півострова повідомили місцеві телеграм-канали.

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Наскільки масштабна пожежа

Про вогонь в будівлі громадського закладу на Ай-Петрі стало відомо близько 22:00. Наразі на місці працюють співробітники ворожої служби надзвичайних ситуацій та локалізують вогонь. До операції залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Спершу телеграм-канали писали, що площа горіння кафе та прилеглої до нього території становить близько 400 квадратних метрів. Пізніше з'явилась інформація, що 1200 квадратних метрів території у вогні. Наразі інформації по постраждалих немає.

Пожежа в кафе на горі Ай-Петрі: дивіться фото росЗМІ

Останні новини про Крим

Під час інтерв'ю чеському телебаченню президент Володимир Зеленський озвучив мрію кожного українця після перемоги у війні проти Росії. Глава держава констатував, що дуже хоче побачити море. Однак натякнув, що станеться це, вочевидь, не взимку, а коли стане трохи тепліше.

Проте у мріях про нашу перемогу не варто забувати про злочини росіян, що вони скоюють на окупованих територіях. Зокрема, загарбники проводять політику русифікації та змушують українських дітей вчитися за російськими підручниками. Фактично на окупованому півострові уже не залишилось жодної україномовної школи.

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Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Російський Червоний Хрест вкрав українське майно, що було на території окупованого півострова. Він зазначив, що Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця на це жодним чином не відреагував.

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