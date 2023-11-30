У хостелі в Казахстані спалахнула пожежа: загинуло 13 осіб, серед них росіяни та узбеки

У підвальному приміщенні хостела в найбільшому місті Казахстану спалахнула пожежа. Внаслідок отруєння чадним газом загинуло 13 осіб, частина з яких була іноземцями.

Відомо, що хостел відкрився зовсім недавно та не мав відповідних ліцензій на роботу. Частина мешканців змогла евакуюватися самостійно.

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Деталі пожежі в Алмати

У казахському місті Алмати в ніч на 30 листопада спалахнула пожежа. Загоряння сталося у підвальному приміщенні триповерхового житлового будинку. Перший поверх та підвальне приміщення там переобладнані під хостел. Площа загоряння становила 30 квадратних метрів.

На момент пожежі у приміщенні перебувало 72 особи, з яких самостійно евакуювалися 59. За попередніми даними, внаслідок отруєння чадним газом загинуло 13 людей. Ще трьох доправили до лікарні.

У Алмати спалахнув хостел з людьми / місцеві ЗМІ

Серед загиблих виявили іноземців двох громадян Росії, а також громадян Узбекистану. Більшу частину постояльців складали вихідці з Пакистану, які навчалися в Алмати. Наразі Казахстаном створено урядову комісію з розслідування причин інциденту.

За словами ДСНС Алмати, хостел відкрився півтора місяця тому і дозволу на цю діяльність не отримував. У хостелі не було вогнегасників, проте спрацювала сигналізація.

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