У Києві спалахнула пожежа: в Дарницькому районі горить склад

Ввечері 12 листопада стало відомо про пожежу у Києві. Спалахнула вона у Дарницькому районі.

Детальніше про ситуацію у столиці розповів міський голова. Віталій Кличко зазначив, що пожежа спалахнула на вулиці Бориспільській.

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Спалахнув склад

За наявною інформацією, горить склад з будівельними матеріалами. Міський голова зазначив, що на місці працюють всі служби.

Відомо також про одного постраждалого. Водночас розвідка ситуації триває. Віталій Кличко передав, що рятувальники попрохали не заважати їхній роботі. Це дозволить службам оперативно ліквідувати пожежу.

Відтак, киян і гостей міста закликають не проїжджати Бориспільською вулицею. Також просять прибрати автомобілі, припарковані поблизу місця пожежі.

Пожежа спалахнула у Харкові

Звернімо увагу, що зранку 12 листопада спалахнула пожежа на заправці у Харкові. Спочатку у мережу почали активно викладати відео та фото, на яких можна побачити наслідки стихії.

Спочатку у мережу почали активно викладати відео та фото, на яких можна побачити наслідки стихії. За словами очевидців, пожежа сталася на заправці на вулиці Полтавський Шлях у Харкові. У коментарі 24 Каналу у ДСНС підтвердили, що загорілася заправка. Правда, причин пожежі не називали.

У ДСНС також підтвердили, що внаслідок пожежі був постраждалий. Утім, відмовилися коментувати також його стан.

Утім, відмовилися коментувати також його стан. Очевидці додали, що перекрили міст, який йде уздовж Полтавського Шляху. Також полум'я бачили мешканці кількох інших районів Харкова. Вони зазначили, що був також величезний стовп чорного густого диму.

Речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко пізніше додав, що пожежу вдалося загасити впродовж десяти хвилин. Він додав, що вогонь не встиг перекинутися на обладнання заправки.

Він додав, що вогонь не встиг перекинутися на обладнання заправки. Пізніше журналісти виклали кадри, на яких можна побачити, яких ушкоджень зазнала АЗК. Там зруйнована стеля та одна з колонок. Також видно, що суттєвих пошкоджень зазнало авто, що було поруч з заправкою. Машина перетворилася на згарище та стала брухтом.

Станом на 20:32 Віталій Кличко зазначив, що пожежу у магазині-складі будматеріалів ліквідували. Виявили двох постраждалих співробітників. Вони у стані гострої реакції на стрес. До приборкання вогню залучили 7 одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників.