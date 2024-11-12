У мережі повідомляли про пожежу на території вишу в Києві: що кажуть у ДСНС
Удень 12 листопада низка київських пабліків написала про сильну пожежу на лівому березі столиці. Дехто повідомив, що горіло на території Торгово-економічного університету.
24 Канал зібрав деталі щодо пожежі, зокрема відео, які поширювали в ЗМІ. А також порівняв ці дані з інформацією ДСНС.
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Що відомо про пожежу на Лісовій 12 листопада
Столичні телеграм-канали виклали переважно відео з коротким коментарем, мовляв, на Лісовій сильна пожежа і дим видно здалеку.
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Утім, один із пабліків зауважив, що вогонь спалахнув на території Торгово-економічного університету.
Пожежа на лівому березі столиці / Фото з телеграм-каналів
Згодом у ДСНС виклали коментар щодо події. Пожежа була в Деснянському районі.
12 листопада об 11:49 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Василя Іваниса. Горів металевий гараж, на приблизній площі 40 квадратних метрів. Пожежу ліквідували о 12:34. Жертв чи постраждалих немає,
– написали в ДСНС.
Також там зазначили, що причину та обставини займання встановлять правоохоронці.
Справді, на вулиці Василя Іваниса є гуртожитки Торгово-економічного університету, а далі розташовані корпуси НТЕУ. Проте, як повідомили в ДСНС, все ж горів гараж.
Де вулиця Василя Іваниса в Києві: карта