У Києві спалахнула пожежа в Гідропарку: горіла двоповерхова будівля
Зранку 21 липня у Києві спалахнула пожежа. Над Гідропарком побачили сірі та густі клуби диму.
На місце загоряння одразу виїхали рятувальники. У ДСНС 24 Каналу повідомили, що, за попередніми даними, загорівся магазин.
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Подробиці пожежі
Близько 8 ранку у соціальних мережах з'явилися кадри пожежі біля моста в районі Метро. Перед мостом швидко утворився затор.
У пресслужбі уточнили, що пожежа площею 120 кв. метрів трапилась у 2-поверховій будівлі. Попередньо, це магазин.
О 08:40 рятувальники успішно загасили загоряння. Постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі.
Пожежа у Києві: фото
Нещодавно у Києві горів медзаклад
Зранку 13 липня, біля 10:56, у медичному закладі Києва у Подільському районі столиці спалахнула пожежа. Там загорілось приміщення майстерні.
З цокольного поверху медичного закладу, де трапилося загоряння, вона поширилися на площу 20 квадратних метрів. Разом з гасінням рятувальники займалися і евакуацією. Загалом було врятовано близько 60 людей, серед яких і персонал медзакладу, і його відвідувачі. На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.