У Києві спалахнула пожежа в Гідропарку: горіла двоповерхова будівля

Зранку 21 липня у Києві спалахнула пожежа. Над Гідропарком побачили сірі та густі клуби диму.

На місце загоряння одразу виїхали рятувальники. У ДСНС 24 Каналу повідомили, що, за попередніми даними, загорівся магазин.

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Подробиці пожежі

Близько 8 ранку у соціальних мережах з'явилися кадри пожежі біля моста в районі Метро. Перед мостом швидко утворився затор.

У пресслужбі уточнили, що пожежа площею 120 кв. метрів трапилась у 2-поверховій будівлі. Попередньо, це магазин.

О 08:40 рятувальники успішно загасили загоряння. Постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі.

Пожежа у Києві: фото

Нещодавно у Києві горів медзаклад

Зранку 13 липня, біля 10:56, у медичному закладі Києва у Подільському районі столиці спалахнула пожежа. Там загорілось приміщення майстерні.

З цокольного поверху медичного закладу, де трапилося загоряння, вона поширилися на площу 20 квадратних метрів. Разом з гасінням рятувальники займалися і евакуацією. Загалом було врятовано близько 60 людей, серед яких і персонал медзакладу, і його відвідувачі. На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.