У Києві – масштабна пожежа: спалахнула офісна будівля, полум'я охопило 250 квадратів

Під ранок 22 вересня стало відомо, що у Києві спалахнула масштабна пожежа. За наявною інформацією, вогонь охопив будівлю на Райдужній.

У ДСНС журналістам 24 Каналу розповіла помічниця начальника ГУ ДСНС Анастасія Семенчук, що відомо про пожежу у столиці. За наявною інформацією, полум'я охопило офісну будівлю.

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Як зазначили у ДСНС, попередньо спалахнула одноповерхова офісна будівля. Відомо, що загоряння на площі 250 метрів квадратних.

Ще ліквідація триває, наші рятувальники працюють на місці. Чекаємо, щоб все швидко загасили,

– зазначила Семенчук.

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Ми спитали, чи є інформація про постраждалих внаслідок пожежі. У ДСНС зазначили, що наразі таких відомостей не надходило.

Звернімо увагу на те, що 21 вересня у Києві також була пожежа. Вона зайнялася після падіння уламків збитих російських ракет.

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