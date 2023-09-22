У Києві – масштабна пожежа: спалахнула офісна будівля, полум'я охопило 250 квадратів
Під ранок 22 вересня стало відомо, що у Києві спалахнула масштабна пожежа. За наявною інформацією, вогонь охопив будівлю на Райдужній.
У ДСНС журналістам 24 Каналу розповіла помічниця начальника ГУ ДСНС Анастасія Семенчук, що відомо про пожежу у столиці. За наявною інформацією, полум'я охопило офісну будівлю.
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Вогнеборці борються зі стихією
Як зазначили у ДСНС, попередньо спалахнула одноповерхова офісна будівля. Відомо, що загоряння на площі 250 метрів квадратних.
Ще ліквідація триває, наші рятувальники працюють на місці. Чекаємо, щоб все швидко загасили,
– зазначила Семенчук.
Попередньо горить офісна будівля у Києві: дивіться відео
Ми спитали, чи є інформація про постраждалих внаслідок пожежі. У ДСНС зазначили, що наразі таких відомостей не надходило.
Звернімо увагу на те, що 21 вересня у Києві також була пожежа. Вона зайнялася після падіння уламків збитих російських ракет.
Загорілися дві автівки на СТО
- Сталося це під час масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили під ранок 21 вересня. Внаслідок удару спалахнула пожежа на станції технічного обслуговування у Дарницькому районі Києва.
- Тоді спалахнули два автомобілі. Рятувальники боролися зі стихією, намагаючись загасити пожежу.
- Міський голова Віталій Кличко зазначив, що внаслідок ракетного обстрілу у Дарницькому районі також вибиті вікна у двоповерховому будинку поруч. Це також сталося через уламки російських ракет.
- Крім того, за словами мера Києва, постраждав заклад профтехосвіти. Віталій Кличко зазначив, що учні перебували в укритті. Тож, на щастя, минулося без постраждалих.
- Також у Київській міській військовій адміністрації показали наслідки влучань уламків російських ракет по Києву. На світлинах можна побачити, що на одній з будівель вгору здійнявся густий стовп чорного диму. Полум'я охопило значну територію.
- Звернімо увагу, що під час масованої ракетної атаки росіяни випустили відразу 43 крилаті ракети з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Повітряні сили зазначили, що 36 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 вдалося збити.