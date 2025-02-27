У Києві сильний дим та пожежа у Дніпровському районі: що кажуть у ДСНС
У Києві 27 лютого сталася сильна пожежа у Дніпровському районі. На місці вже працюють рятувальники.
Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього інформацію про займання публікували місцеві телеграм-канали.
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Що відомо про пожежу у Дніпровському районі Києва
Павло Петров наголосив, що на службу 101 вже надійшов дзвінок про пожежу на вулиці Павла Усенка у Дніпровському районі. Наразі там є задимлення.
Пожежа у Дніпровському районі Києва: дивіться відео
Попередньо, горить будівля СТО. Площа пожежі уточнюється, на місці вже працюють рятувальники,
– сказав речник ДСНС.
Задимлення у Києві 27 лютого: дивіться відео
До цього про пожежу у столиці писали місцеві пабліки. На кадрах, які ширять в мережі можна побачити сильний дим, який бачили за кілька метрів від місця займання.
В одному з районів Києва могло горіти СТО: дивіться відео
До слова, раніше у Києві на мосту Патона, який з'єднує Печерський та Дніпровський райони столиці, загорівся тролейбус. Пожежу швидко ліквідували, ніхто не постраждав.