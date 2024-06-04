Дим видно з різних районів: у Києві спалахнула масштабна пожежа

Ввечері 3 червня у Києві почалася сильна пожежа. За словами місцевих, дим видніється з різних частин міста, а на місце прямують багато пожежних автомобілів.

Кадри диму, який піднімається над містом, опублікувала низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Пожежу в столиці прокоментували й в КМДА. За словами влади, на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 квадратних метрів,

– профнформували в КМДА.

Варто зазначити, що на місці вже працюють аварійно-рятувальні служби.

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