Вранці телеграм-канали почали поширювати кадри величезних стовпів диму над Києвом. Повідомлялося про потужну пожежу на Троєщині.

24 Канал звернувся по коментар до ДСНС міста Києва. Там пояснили, що саме стало джерелом займання.

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Вогонь на лівому березі Києва

Очевидці діляться в мережі кадрами пожежі на Троєщині. З місця валить чорний густий дим.

Полотно із димом нависло над містом / Фото соцмережі

Що відбувається на Троєщині: дивіться відео

У ДСНС уточнили, що на відкритій місцевості горить сміття. Вогонь охопив площу близько 50 квадратних метрів. Постраждалих немає.

До слова, вчора, 3 вересня, задимлення помітили на Київщині. Виявилося, що у Чорнобильській зоні горить лісова підстилка. Вогонь охопив площу орієнтовно 20 гектарів.