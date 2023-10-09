У Києві вночі спалахнула масштабна пожежа на березі Дніпра
Джерело:ГУ ДСНС України у місті Києві
Уночі 9 жовтня в Києві спалахнула масштабна пожежа на дебаркадері. Рятувальники більше ніж годину приборкували вогонь.
Виклик про пожежу надійшов о 02:02. Рятувальники оперативно виїхали на місце пожежі, аби приборкати вогонь.
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На Дніпрі загорівся пришвартований дебаркадер
Пожежа сталася у Дніпровському районі міста в районі вулиці Шептицького. Коли рятувальники прибули на місце виклику, вогонь вже охопив близько 200 квадратних метрів.
Що стало причиною того, що спалахнув пришвартований дебаркадер, наразі невідомо. Усі причини та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Існувала загроза, що вогонь може перекинутися на інший плавзасіб, проте рятувальники ліквідували пожежу близько 03:23. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.
Як рятувальники приборкували вогонь / Фото ДСНС
Останні новини про пожежі в Україні
- У селі Верхівка Вінницької області 7 жовтня спалахнула пожежа у двоповерховому будинку. Коли рятувальники працювали над ліквідацією вогню, то на другому поверсі будинку виявили тіла двох дітей, які були братами. Хлопчиків 2020 та 2023 року народження знайшли вже без ознак життя. Відомо, що у будинку всього було 6 дітей – 12-річна дівчинка вибігла самостійно з будинку, а трьох дітей – встиг врятувати сусід.
- В Одесі 27 вересня через необачність ледь не згоріло понад 100 будинків. Рятувальники отримали виклик про масштабне загоряння трави. Коли співробітники прибули на місце пожежі, то встановили, що вогонь охопив близько 10 гектарів землі. Рятувальники понад 4 години ліквідовували пожежу. На щастя, минулося без жертв, але 5 будинків все ж згоріло. Як наголосили в ДСНС, причиною такої масштабної пожежі може бути необережне поводження з вогнем.
- В Івано-Франківській області 25 вересня сталася масштабна пожежа в санаторії, в якому відпочивали діти. Будівля була дерев'яною, тому вогонь розповсюджувався дуже швидко. Рятувальники почали оперативно ліквідувати пожежу, яка на момент прибуття охопила вже близько 750 квадратних метрів. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Їх вдалося уникнути завдяки оперативним діям співробітників санаторію, які евакуювали близько 150 дітей.