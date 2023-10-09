У Києві вночі спалахнула масштабна пожежа на березі Дніпра

Уночі 9 жовтня в Києві спалахнула масштабна пожежа на дебаркадері. Рятувальники більше ніж годину приборкували вогонь.

Виклик про пожежу надійшов о 02:02. Рятувальники оперативно виїхали на місце пожежі, аби приборкати вогонь.

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На Дніпрі загорівся пришвартований дебаркадер

Пожежа сталася у Дніпровському районі міста в районі вулиці Шептицького. Коли рятувальники прибули на місце виклику, вогонь вже охопив близько 200 квадратних метрів.

Що стало причиною того, що спалахнув пришвартований дебаркадер, наразі невідомо. Усі причини та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Існувала загроза, що вогонь може перекинутися на інший плавзасіб, проте рятувальники ліквідували пожежу близько 03:23. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

Як рятувальники приборкували вогонь / Фото ДСНС

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