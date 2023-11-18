У центрі Києва спалахнула пожежа з дуже сильним задимленням: чи постраждали люди

18 листопада 2023, 13:21
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС України у Києві

На київському Подолі спалахнула пожежа з дуже сильним задимленням. Рятувальники та поліція виїхали на місце інциденту.

Пожежа виникла вранці 18 листопада на вулиці Хорива у закладі громадського харчування. Люди звернулись до рятувальників орієнтовно о 9:52. 

Дивіться також В Одеському районі росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури: спалахнула пожежа

Що відомо про пожежу в Києві 

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загоряння сталося у кафе. О 10:31 (18 листопада – 24 Канал) пожежу було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів,
– заявили у ДСНС.  

Там запевнили, що люди не постраждали. Однак причину та обставини виникнення пожежі ще має встановити поліція. 

У Києві вранці спалахнула пожежа з сильним задимленням: дивіться відео

На Подолі горіло кафе: дивіться відео

Пожежа в Києві: дивіться відео

 

У Києві горіла СТО: коротко

  • Вранці 16 листопада у Києві на вулиці Харченка спалахнула пожежа. У поліції повідомили, що загорілася двоповерхова будівля місцевої СТО.
  • Пожежники локалізували пожежу та знайшли у приміщенні чоловіка з гострим отруєнням чадним газом. Його передали лікарям. 
  • У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що вогонь пошкодив приміщення, а також п'ять авто, які були в ангарі та на території автостанції. 
  • Працівники слідчо-оперативної групи поліції попередньо встановили, що інцидент міг виникнути через підпал. Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. У поліції зазначили, що проводять розслідування. 

Автор: Діана Квасневська