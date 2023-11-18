У центрі Києва спалахнула пожежа з дуже сильним задимленням: чи постраждали люди
Джерело:ДСНС України у Києві
На київському Подолі спалахнула пожежа з дуже сильним задимленням. Рятувальники та поліція виїхали на місце інциденту.
Пожежа виникла вранці 18 листопада на вулиці Хорива у закладі громадського харчування. Люди звернулись до рятувальників орієнтовно о 9:52.
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Що відомо про пожежу в Києві
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загоряння сталося у кафе. О 10:31 (18 листопада – 24 Канал) пожежу було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів,
– заявили у ДСНС.
Там запевнили, що люди не постраждали. Однак причину та обставини виникнення пожежі ще має встановити поліція.
У Києві вранці спалахнула пожежа з сильним задимленням: дивіться відео
На Подолі горіло кафе: дивіться відео
Пожежа в Києві: дивіться відео
У Києві горіла СТО: коротко
- Вранці 16 листопада у Києві на вулиці Харченка спалахнула пожежа. У поліції повідомили, що загорілася двоповерхова будівля місцевої СТО.
- Пожежники локалізували пожежу та знайшли у приміщенні чоловіка з гострим отруєнням чадним газом. Його передали лікарям.
- У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що вогонь пошкодив приміщення, а також п'ять авто, які були в ангарі та на території автостанції.
- Працівники слідчо-оперативної групи поліції попередньо встановили, що інцидент міг виникнути через підпал. Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. У поліції зазначили, що проводять розслідування.