Велетенський стовп чорного диму: у Києві на Подолі горять склади

У Києві в Подільському районі загорілось підприємство. У будівлі сильна пожежа, небо окутав чорний дим.

В обід 25 лютого у Подільському районі столиці спалахнула пожежа на підприємстві. Речниця ДСНС у Києві Світлана Водолалага розповіла 24 Каналу, що горить приміщення з лакофарбовими матеріалами.

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Загорілось приміщення з легкозаймистими матеріалами: води на території немає

Світлана Водолага повідомила, що на Подолі у Києві загорілася складська будівля. За попередніми даними, там зберігаються лакофарбові матеріали, тобто легкозаймисті речовини.

Гасіння пожежі ускладнене ще й тим, що на території відсутнє водопостачання. Тому надзвичайникам доводиться підвозити воду для гасіння пожежі.

На території відсутнє постачання, тому потрібно здійснювати постійний підвіз води,

– додала Водолага.

Пожежа розгорається

Редакція 24 Каналу радить жителям Києва зачинити вікна.

Оскільки палає склад з легкозаймистими речовинами, вогонь важко приборкати й він поки що розростається. У небо піднялись стовпи чорного диму, який видно майже у всіх районах столиці.

Спершу площа вогнища становила 200 квадратних метрів, проте згодом Віталій Кличко повідомив, що охоплена вогнем площа близько 2 000 квадратних метрів – загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств.

У КМВА уточнили, що горить приміщення площею 3 000 квадратних метрів. Тобто вогонь охопив більшу частину будівлі.

У Києві на Подолі вирує пожежа: дивіться відео

Наразі пожежники працюють над тим, щоб локалізувати вогнище. Іноді з місця лунають вибухи – на складах продовжують вибухати матеріали. У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована.

Мер столиці повідомив, що до гасіння пожежі залучені 18 одиниць техніки, на місці працюють майже 90 рятувальників.

Причини займання на складі наразі невідомі.

Рятувальники намагаються приборкати полум'я: фото

До уваги водіїв: поліція перекрила рух на двох вулицях

Через пожежу поліція перекрила рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю на вулиці Нахімова. Наразі патрульна поліція забезпечує регулювання та безпеку дорожнього руху.