13 годин пекла: у ДСНС показали, як ліквідовували пожежу у Київській області

10 червня 2024, 20:33
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Джерело:

ДСНС

Після російської атаки 7 червня у Київській області спалахнула масштабна пожежа. ДСНС змогла ліквідувати загоряння лише за 13 годин.

Рятувальники показали світлини пекельних умов. Подекуди температура загоряння сягала 1000 градусів – проте надзвичайники продовжували свою роботу. 

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Ліквідація пожежі після атаки Росії

Працівникам ДСНС знадобилося 13 годин, аби ліквідувати надскладну пожежу, що виникла на Київщині. Її причиною була російська агресія проти України. 

Як зазначили рятувальники, в осередках загорянь температура перевищувала 1000 градусів. 

Іноді не витримувала техніка й обладнання, горіло все навкруги, але рятувальники вперто йшли у двобій з вогнем. І перемогли,
– написали у пресслужбі.

Водночас там показали світлини з ліквідації пожежі, на яких рятувальники виконують свою "звичайну роботу". 

Гасіння пожежі у Київській області: фото ДСНС

Що відомо про пожежу

  • Внаслідок атаки на Україну 7 червня у Київській області сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Проте пожежа була настільки потужною, що дим було видно за десятки кілометрів. 
  • Повідомленням про загоряння надійшло близько 5 години ранку. Подолати пожежу вдалося лише після 18 години вечора. До роботи залучили близько сотні рятувальників і понад 20 одиниць автомобільної техніки, в хід пішла роботизована техніка. Окрім цього рятувальники спеціальний пожежний поїзд.
  • Тієї ночі ворог атакував область "Шахедами". Багато ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" летіли на Білу Церкву. В регіоні було зафіксовано роботу ППО, однак внаслідок повітряної атаки сталася пожежа.
Автор: Дмитро Усик