На конефермі на Дніпропетровщині згоріли 140 свійських тварин

У ніч проти 18 листопада трагічна подія сталася у Дніпровському районі. Там спалахнула масштабна пожежа на конефермі.

Рятувальники отримали повідомлення про загоряння конеферми на вулиці Соборна селища Єлизаветівка уночі, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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У вогні загинули сотні тварин

Коли надзвичайники прибули на місце події, то побачили, що вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин. Загальна площа пожежі складала 700 квадратних метрів. До її гасіння залучали 21 рятувальника та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

На жаль, внаслідок займання загинуло понад 140 одиниць різних свійських тварин.

Смертельна пожежа на конефермі / Фото ДСНС

До слова, у Запоріжжі сталася пожежа в притулку для собак "Хвостики". Загинуло щонайменше 5 собак.