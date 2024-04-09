Російське нехлюйство, – Плетенчук розповів, що об'єднує ворожі кораблі, які палають

Кілька днів тому у Росії раптово виникла пожежа на криголамі "Катерина Велика" та ракетному кораблі "Сєрпухов". Попри віддаленість інцидентів одне від одного, вони мають дещо спільне – російську недбалість.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що обидва кораблі служили російським амбіціям.

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Пожежа на кораблях

Дмитро Плетенчук зазначив, що між пожежами на "Катерині Великій" та "Сєрпухові" є дещо спільне – російське нехлюйство. Обидва кораблі використовуються для різних цілей, але об'єднує їх те, що вони служать для втілення російських амбіцій.

Речник ВМС наголосив, що для росіян важливі їх арктичні програми.

Правда на початку повномасштабного вторгнення арктичну бригаду вони перекинули якраз до нас, на Південь, зі своєю унікальною (без жартів) технікою, яка чудово була спалена в південних степах України,

– зазначив він.

Що стосується малого ракетоносія, то це серійний корабель – росіяни мали їх 11, а ще один будувався. Плетенчук акцентував, що він вийшов з ладу. У будь-якому випадку корабель – це складний механізм, який складається з багатьох елементів. Якщо якийсь з них пошкоджується, корабель відправляють на ремонт.

Коли такі кораблі будували, то ні для кого не є таємницею, що, так само як і в літаках, там, крім металу, кабелів та екіпажу, російського мало. Звісно, їм буде важко його відновлювати,

– пояснив речник ВМС.

Як приклад, Плетенчук навів російські малі ракетні кораблі ближньої морської зони типу "Каракурт", які будували для Чорноморського флоту. Їх побудували вже 4, але перший з них ще не пройшов державні випробування, а вже три роки в експлуатації.

Що відомо про інциденти