У Краснодарі пожежа на території льотного училища: окупанти божаться, що горить трава

У Росії знову щось дуже гарно палає. Цього разу вогонь спалахнув на території льотного училища у Краснодарі. Окупанти переконують, що це в них так загорілася трава, що видно на ціле місто вдень.

Причому місцеві мешканці бідкаються на те, що вогонь спалахнув блискавично швидко. Причому над містом уже здійнявся великий густий клуб диму, який видно з будь-якого куточка Краснодара.

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Божаться займанням сухостою

Відповідну версію назвали в управлінні МНС Краснодарського краю. Ролики, які активно викладають у мережі, демонструють, що нічогенько так загорілася трава на території училища.

Дуже швидко і велику площу охоплює. Вдалині вже прогоріло – все чорне, тепер перекидається праворуч до дач і вже до огорожі досягає,

– каже авторка ролика.

Вогонь наближається до багатоповерхівок: дивіться відео

Зауважимо, що поблизу училища розташовані багатоквартирні будинки. Власне, вони за тією самою огорожею, про яку розповіла авторка відео.

Іронічно відреагував на це активіст і блогер Сергій Стерненко. Він зауважив, що у Краснодарі "учєнія та свєрхзвук у районі льотного училища".

Трава горить і її не можуть загасити: дивіться відео

Пожежники намагаються приборкати стихію. Машини працюють як у полі, так і чергують на в'їзді до училища. Цікаво, що співробітники МНС кажуть, що їхні бригади не причетні до ліквідації вогню. Місцеві журналісти припустили, що в училищі вирішили самостійно з цим впоратися. Але, як бачимо, щось не надто в них виходить.



Дим біля училища видно на ціле місто / Фото з пабліків



Густий дим здіймається високо в небо / Фото з пабліків

Тим часом трава, чи що там насправді, продовжує активно палати. А допомагає їй у цьому вітер, який розганяє полум'я та перекидає його на нові площі.

Цікаво, що місцеві ЗМІ повідомляють також про якийсь звук, який могли чути мешканці Краснодара. Звичайно ж, нічого не сталося. В екстрених службах пояснили, що над містом міг пролітати літак, що і стало причиною буцімто "надзвуку".

Як не трава горить, то "надзвук" літака