До росіян знову завітали проблеми. Так, у Краснодарі сталася найпотужніша пожежа.

За попередніми даними, загорілась нафтобаза. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Краснодарі – потужна пожежа

Попередньо, у Краснодарі палає нафтобаза біля Яблонівського мосту.

Чорний густий дим видно за кілька кілометрів. Точні причини займання наразі невідомі.

Наразі на місці працюють працівники рятувальники. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

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