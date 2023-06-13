У Краснодарі сталася потужна пожежа: горить нафтобаза, дим видно за кілометри
13 червня 2023, 08:10Читать новость на русском
До росіян знову завітали проблеми. Так, у Краснодарі сталася найпотужніша пожежа.
За попередніми даними, загорілась нафтобаза. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Краснодарі – потужна пожежа
Попередньо, у Краснодарі палає нафтобаза біля Яблонівського мосту.
Чорний густий дим видно за кілька кілометрів. Точні причини займання наразі невідомі.
Наразі на місці працюють працівники рятувальники. Інформації про загиблих та постраждалих немає.
Наслідки пожежі у Краснодарі: дивіться відео
Росію часто "атакують" пожежі: останні новини
- Нещодавно у Росії вогонь спалахнув на заводі "Ростсільмаш". Через пожежу у Ростові до небес здіймався густий чорний дим. Ба більше, сама пожежа була помітна з різних точок міста. Також місцеві скаржилися на їдкий запах, який відчувався не лише поблизу займання, а й за кілька кварталів від місця подій.
- 9 червня в Уфі сталася масштабна пожежа. На залізничному вокзалі загорілися цистерни з пальним.
- У Курську спалахнула масштабна пожежа на заводі.
- Також потужна пожежа була в російському Воронежі. Там горів склад з пластиком, тож чорний дим виднівся на ціле місто. Відомо, що склад горів на вулиці Цимлянській.
- Окрім цього, у селі Головчине Бєлгородської області спалахнула пожежа нібито після "атаки безпілотником". За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, снаряд "скинули" на будівлю адміністрації села. Згодом нібито від цього "удару" зайнявся дах.