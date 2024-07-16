Путіна цікавить зовсім інше, – опозиціонер сказав, як в Росії реагують на масштабні пожежі

В Росії палають природні пожежі поблизу Новоросійська у Краснодарському краї. Вогонь охопив курортні селища, де горять бази відпочинку.

За останні роки в Росії відбулося зростання таких явищ як посуха, лісові пожежі, аномальні заморозки весною. На думку колишнього міністра енергетики Росії, опозиціонера Володимира Мілова, яку він висловив 24 Каналу, це наслідки зміни клімату. Однак інфраструктура Росії для боротьби з такими явищами зовсім не готова.

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Фінансується за залишковим принципом

Владімір Путін ще у 2016 році ліквідував лісову охорону в Росії та скоротив інші наглядові органи. Загалом на всі ці процеси махнули рукою. Також кілька років тому було ухвалене рішення, що на віддалених територіях, де поблизу немає населених пунктів, допускається взагалі не тушити пожежі.

Крім того, стаття видатків на боротьбу з лісовими пожежами фінансується за залишковим принципом. Зараз пріоритет для російської влади – армія, тому всі кошти спрямовані на фінансування війни. Тому на решту витрат грошей не залишається,

– зауважив опозиціонер.

Також немає коштів на створення потужної системи попередження та ліквідації пожеж.

Путіна цікавить зовсім інше. Раніше попереджали, що імовірно влітку будуть пожежі, але у влади немає достатньо інфраструктури і навіть бажання гасити їх. Тому останнім часом кожного року це перетворюється на загальнонаціональне стихійне лихо. На жаль, і далі все буде продовжувати горіти, і влада нічого не може з цим зробити,

– наголосив Володимир Мілов.

Нагадаємо, що природна пожежа у Краснодарському краї розпочалася між Анапою і Абрау-Дюрсо на території заповідника "Суха щілина". Згодом вона збільшилася до 51 гектара. Водночас рятувальники не можуть приборкати полум'я. Також у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації та почалась евакуація людей.