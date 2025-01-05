У Києві в багатоповерхівці горіла квартира: загинули двоє людей
У Деснянському районі Києва сталася пожежа у квартирі. На жаль, відомо, що загинули двоє людей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
Дивіться також Отримав 90% опіків під час пожежі: у Харкові помер молодий пацієнт психлікарні
Пожежа в Києві
В ДСНС розповіли, що 5 січня о 16:42 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ореста Левицького. За словами рятувальників, загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі дев'ятиповерхівки.
На жаль, під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Також, одна особа постраждала,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що о 17:36 займання ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Там додали, що гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння.
В ДСНС вказали, що причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть працівники правоохоронних органів.