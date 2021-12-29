Пожежа в лікарні на Прикарпатті: постраждалого гвинтокрилом евакуюють до Києва

Одного з постраждалих під час пожежі в лікарні на Прикарпатті евакуюють до київського опікового центру. Інші лікуватимуться в Івано-Франківську.

Один з постраждалих медиків готується до евакуації. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До речі Вибух у лікарні на Прикарпатті: відомо вже про чотирьох жертв

Іншим постраждалим, за словами Ляшка, вже надають відповідну медичну допомогу в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.

Міністр подякував медичним працівникам Косівської лікарні. Ще до прибуття пожежників вони встигли евакуювати і врятувати життя 12 пацієнтів. Протягом ночі на місці також працювали 8 бригад екстреної медичної допомоги.

Що відомо про пожежу на Прикарпатті

У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух 28 грудня.

За інформацією ДСНС, причиною було недотримання елементарних протипожежних норм.

У результаті загинули 4 людини. Життя трьох з них забрала пожежа. Ще один пацієнт помер від коронавірусу.

Крім того, постраждали троє медиків. Їх доправили до лікарні. Двоє жінок були у дуже важкому стані, одна з них отримала понад 90% опіків тіла.

Текст поста Віктора Ляшка:

Саме людський фактор став причиною страшної пожежі у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні.

За інформацією ДСНС України, спалах стався через недотримання елементарних протипожежних норм.

Через займання троє людей загинуло та троє постраждали, також одна людина померла від коронавірусної хвороби.

Приношу щирі співчуття родинам загиблих.

Окремо хочу подякувати медичним працівникам Косівської лікарні, які ще до прибуття вогнеборців встигли евакуювати й врятувати життя 12 пацієнтів. Окрім того, на місці всю ніч працювали 8 бригад екстреної медичної допомоги.

Наразі, одного із постраждалих медиків готують до аеромедичної евакуації для надання високоспеціалізованої допомоги в київському Опіковому центрі. Іншим постраждалим надають відповідну медичну допомогу в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.

Звертаюсь до керівників медичних закладів, ще раз наголосіть про важливість дотримання правил безпеки, адже ці елементарні речі рятують життя.