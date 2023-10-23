У Львові сталася смертельна пожежа: двох дітей вдалось врятувати

Зранку 23 жовтня у Львові на Сихові спалахнула пожежа. На місці події знайшли тіло загиблого чоловіка.

Пожежа трапилась у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73. З палаючої квартири врятували дітей.

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У Львові сталася смертельна пожежа

На місце події оперативно прибули рятувальники та ліквідували пожежу. У квартирі знайшли тіло загиблого чоловіка.

Окрім цього, працівники ДСНС врятували 4 особи, двоє з них – діти. Також евакуювали мешканців будинку, які згодом повернулись до своїх помешкань.

Зазначається, що вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. Наразі всі інші обставини встановлюють.



Пожежа у Львові / фото міськради

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