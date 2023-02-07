Горить газовий трубопровід: в окупованій Макіївці сильна пожежа
У тимчасово окупованій Макіївці спалахнула масштабна пожежа. За наявною інформацією, там загорівся газовий трубопровід.
Про це розповідають користувачі мережі, передає 24 Канал. Вони також виклали фото та відео, на яких можна побачити масштаби пожежі у Макіївці.
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Спалахнула потужна пожежа
Цікаво, що у мережі активно обговорюють відразу дві версії пожежі. За наявною інформацією, спалахнула вона у мікрорайоні Північний, що у самій Макіївці. Одна з версій свідчить про те, що загорівся газовий трубопровід. Побутує також думка про те, що загорілася п'ятиповерхівка. Але судячи з відео вона має мало спільного з дійсністю.
Потужне полум'я огорнуло газопровід у Макіївці: дивіться відео
У телеграм-каналі monitor згодом надійшло повідомлення. У ньому прокоментували вібрацію, яку могли відчути мешканці Донеччини. У дописі також зауважили, що причиною цього став вибух газогону.
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Як ми вже зауважили, підтверджують цей момент світлини та відео. На них можна побачити не лише, як палає сам газогін. Також на світлинах видно заграву, яка підіймається у небо над житловими будинками.
Вогонь видно з різних куточків Макіївки: дивіться відео
Пожежа у Макіївці не вщухає: дивіться відео
Пожежники намагаються приборкати пожежу у Макіївці: дивіться відео
У мережі викладають фото пожежі у Макіївці / Фото з телеграм-каналів
Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що окупанти впродовж кількох годин намагалися локалізувати вогонь. Але їм це не вдалося.
Окупований Донбас хочуть відрізати від газу
- Такими є плани Росії на території, які вона захопила. Джерела 24 Каналу в українських спецслужбах зауважили, що окупанти мали злочинні плани щодо газопроводу ще у 2020 році. Тоді вони міркували над тим, чи не здійснити терористичні обстріли, позбавивши регіон блакитного палива.
- Правда, тоді ідеї військово-політичного командування в життя не втілили. А все тому, що у Путіна були вологі мрії про миттєве захоплення України. Відтак, не потрібно буде нічого підривати або знищувати.
- Оскільки так звана "спецоперація" не принесла бажаних плодів, а сама країна-агресорка зазнає серйозних проблем з фінансами, у Кремлі вирішили затягнути пояси. Так, на початку 2023 року уряд Росії серйозно задумався над тим, що необхідно скоротити всі витрати.
- Зокрема мовиться про кошти, які спрямовують на розвиток регіонів. Тож тепер на столі Путіна лежить тека з описом тактики, яка передбачає відмову від "непотрібного" трубопроводу, який лиш приносить збитки Кремлю.
- А мовиться про тупикову гілку експортного газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород". Саме через неї блакитне паливо транспортують до так званих "ДНР", а також "ЛНР". Тож не виключено, що дуже скоро газу в них не буде.