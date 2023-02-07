Горить газовий трубопровід: в окупованій Макіївці сильна пожежа

У тимчасово окупованій Макіївці спалахнула масштабна пожежа. За наявною інформацією, там загорівся газовий трубопровід.

Про це розповідають користувачі мережі, передає 24 Канал. Вони також виклали фото та відео, на яких можна побачити масштаби пожежі у Макіївці.

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Спалахнула потужна пожежа

Цікаво, що у мережі активно обговорюють відразу дві версії пожежі. За наявною інформацією, спалахнула вона у мікрорайоні Північний, що у самій Макіївці. Одна з версій свідчить про те, що загорівся газовий трубопровід. Побутує також думка про те, що загорілася п'ятиповерхівка. Але судячи з відео вона має мало спільного з дійсністю.

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У телеграм-каналі monitor згодом надійшло повідомлення. У ньому прокоментували вібрацію, яку могли відчути мешканці Донеччини. У дописі також зауважили, що причиною цього став вибух газогону.

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Як ми вже зауважили, підтверджують цей момент світлини та відео. На них можна побачити не лише, як палає сам газогін. Також на світлинах видно заграву, яка підіймається у небо над житловими будинками.

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У мережі викладають фото пожежі у Макіївці / Фото з телеграм-каналів

Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що окупанти впродовж кількох годин намагалися локалізувати вогонь. Але їм це не вдалося.

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