У Маріуполі спалахнула велика пожежа в районі базування російських окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула величезна пожежа. Вогонь видно в Кальміуському районі міста.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що пожежа спалахнула в районі базування окупантів. Раніше писали, що росіяни під виглядом "гуманітарних конвоїв" перевозять у вантажівках ракети для систем ППО та боєприпасів через місто.

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Що відомо про потужну пожежу в окупантів в Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про пожежу орієнтовно о 17:10 25 вересня.

В Маріуполі велика пожежа в районі базування окупантів в Кальміуському районі в напряму селища Сартана,

– зазначив Андрющенко.

Він побажав, щоб у росіян далі "горіло ясно".



В росіян в Маріуполі спалахнула пожежа 25 вересня 2024 року

До речі, раніше Петро Андрющенко пояснював, що загоряння в росіян в Маріуполі цього року виникають дедалі частіше. Причина їх проста – окупанти здійснюють пожежі винятково за гроші. Зокрема, вороги хочуть отримати компенсації через пожежі від Росії.

Так, ексрегіонал та член партії "Єдіная Расія" Савєлій Вашура має зоопарк у парку Гурова в Кальміуському районі, який не приносить прибутку. Тож він вирішив підпалити очерет довкола, щоб отримати компенсацію чи стати на баланс міста й утримувати звіринець за регіональні кошти. Детальніше про ситуацію з пожежами в Маріуполі – читайте за посиланням.