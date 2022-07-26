"Люди задихаються димом": окупанти підпалили заплаву річки у Маріуполі – називають "зачисткою"

Російські загарбники підпалили заплаву річки Кальчик, щоб почистити її від чагарників. Почалась пожежа і тепер містяни задихаються від диму.

Так, росіяни спробували зробити зачистку заплави річки Кальчик біля мосту в Екстрім-парку. Окупанти вирішили, що вона очиститься, якщо її підпалити. Назвали це "контрольним підпалом".

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Люди задихаються від диму

Звісно, підпал вийшов з-під контролю. Тепер до трупного запаху у місті додався ще й запах диму. Цікаво, чи знають у росії про інші способи очищення водойм, чи підпал – це у них універсальний засіб для всього.

Підпал спрацював, але правда з контролем виникла проблема. Внаслідок, люди у місті задихаються димом,

– розповіли у Маріупольській міськраді.

Окрім цього, почалась пожежа у мікрорайоні Черемушки, де росіяни намагались під'єднати електрику. Нічого не вдалося, але коротке замикання спричинило загоряння.



Пожежа у Черемушках / Фото з телеграм-каналу Андрющенка

Маріупольська вода непридатна до пиття

Окупанти розповідають, що вода у Маріуполі очищена і її можна пити. Проте результати дослідження показали, що вона має у своєму складі коліформні бактерії.

Одним словом, у воді містяться фекальні речовини, які можуть призвести до інфекційних хвороб (зокрема дизентерії). Відомо, що її набирають у річці Кальчик.

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