"Люди задихаються димом": окупанти підпалили заплаву річки у Маріуполі – називають "зачисткою"
Джерело:Маріупольська міськрада
Російські загарбники підпалили заплаву річки Кальчик, щоб почистити її від чагарників. Почалась пожежа і тепер містяни задихаються від диму.
Так, росіяни спробували зробити зачистку заплави річки Кальчик біля мосту в Екстрім-парку. Окупанти вирішили, що вона очиститься, якщо її підпалити. Назвали це "контрольним підпалом".
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Люди задихаються від диму
Звісно, підпал вийшов з-під контролю. Тепер до трупного запаху у місті додався ще й запах диму. Цікаво, чи знають у росії про інші способи очищення водойм, чи підпал – це у них універсальний засіб для всього.
Підпал спрацював, але правда з контролем виникла проблема. Внаслідок, люди у місті задихаються димом,
– розповіли у Маріупольській міськраді.
Окрім цього, почалась пожежа у мікрорайоні Черемушки, де росіяни намагались під'єднати електрику. Нічого не вдалося, але коротке замикання спричинило загоряння.
Пожежа у Черемушках / Фото з телеграм-каналу Андрющенка
Маріупольська вода непридатна до пиття
Окупанти розповідають, що вода у Маріуполі очищена і її можна пити. Проте результати дослідження показали, що вона має у своєму складі коліформні бактерії.
Одним словом, у воді містяться фекальні речовини, які можуть призвести до інфекційних хвороб (зокрема дизентерії). Відомо, що її набирають у річці Кальчик.
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