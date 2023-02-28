Дим виїдав очі пасажирам: у Москві спалахнула пожежа на станції метро

У Росії продовжують порушувати правила пожежної безпеки. Так, у Москві вогонь спалахнув на станції метро "Спортивна". Пропагандистські ЗМІ традиційно пишуть про "задимлення".

За наявною інформацією, так зване задимлення сталося на станції червоної гілки. Тож потяги зупинили курсування на південь від станції "Парк Культури" до станції "Університет", передає 24 Канал.

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Що стало причиною задимлення

Відомо, що загоряння на "Спортивній" сталося через проблеми з електродвигуном. Про це повідомили у Депттрансі Москви. Як зазначають росЗМІ, у всьому винне коротке замикання.



Задимлення сталося через коротке замикання / Фото росЗМІ

Надзвичайники вивели людей зі станції. За наявною інформацією, ніхто не постраждав. Потяги, які в той момент курсували, минали "Спортивну", поки там намагалися усунути наслідки так званого задимлення.

Станцію "Спортивна" огорнув дим: дивіться відео

Якщо не пожежі, то вибухи. У Росії напередодні вибухнула граната. Її вирішив з собою замість сувеніра привезти "доброволець", який воював проти України на Донеччині.

Напився та підірвав гранату

Отже, 26 лютого пізно ввечері у Краснодарі стався не дуже сумний інцидент. 34-річний Кирило П. не лише повернувся з війни проти України, а й прихопив з собою сувенірку. Тож під час вечірки він напився та дістав гранату РГД-5. Остання невдовзі вибухнула.

За наявними даними, сталося це у квартирі, в якій він перебував зі співмешканцями та дітьми. Вони не постраждали. Натомість наш герой отримав осколкові поранення. На жаль, медики надали йому допомогу.

Зауважимо, що правоохоронці під час огляду квартири виявили ще одну гранату. Її вдалося знешкодити саперам. А от на окупанта очікує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання зброї.

Тим часом адміністрація Красноармійського району Краснодарського краю зробила крутий подарунок матері загиблого російського солдата. Жінці відремонтували двері в туалеті, що стоїть на вулиці. Покращення, на які росіяни заслужили.

До слова, що там по "двохсотих"? Станом на ранок 27 лютого вдалося ліквідувати 148 690 російських загарбників. А за 26 лютого на "концерт Кобзона" відправилися 560 бійців.