Росіяни навіть залучили авіацію для гасіння: у Москві спалахнуло підприємство

Росіян продовжують спіткати негаразди. Зокрема, у Москві спалахнув завод з виробництва штучного каменю на чималій площі.

Про пожежу повідомили телеграм-пабліки у четвер ввечері, 2 травня, – інформує 24 Канал. Згодом це підтвердили офіційні російські інформаційні джерела.

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Пожежа на московському заводі

Власне, у прокуратурі Москви заявили, що слідчі Східного адміністративного округу контролюють встановлення обставин пожежі. Водночас там стверджують, що у вогні – адміністративна триповерхова будівля на вулиці Буракова.

Наразі (станом на 22:00 за київським часом – 24 Канал) вогнем охоплено 2 500 квадратних метрів будівлі, стався частковий обвал покрівлі,

– йдеться у повідомленні.

Численні телеграм-канали поширюють дещо іншу інформацію та кадри, що це підтверджують. Як зазначають пабліки, спалахнуло підприємство з виробництва штучного каменю. Вочевидь, йдеться справді не про звичайну "адміністративну будівлю".

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Міністерство надзвичайних справ Росії проінформувало, що для гасіння полум'я на місце події пригнали авіацію Московського авіаційного центру. У іншому повідомленні йшлося про залучення 120 спеціалістів та 35 одиниць техніки.

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Вранці 2 травня стало відомо, що проти ночі у Краснодарському краї безпілотники, ймовірно, атакували нафтопереробний завод. Вибух чули близько 03:10.

Телеграм-канали припускають, що БпЛА летіли в бік НПЗ, який розташований за 3 кілометри від Афіпського. Власне, йдеться про селище Нефтекачка, у якому є "Афіпське НПЗ".

Крім того, інформаційні джерела зазначали, що у Смоленській області дрони вдарили по енергооб'єкту на території Рославльського району.

А от близько 23:00 (1 травня) дрони атакували тягові підстанції, які розташовані поруч зі станціями "Понирі" та "Свобода" в Курській області Росії.

Станом на 23:00 (2 травня) за київським часом інформація про постраждалих не надходила. У Кремлі обіцяють, що встановлять точну причину займання за результатами пожежно-технічної експертизи. Водночас у коментарях до повідомлень у пабліках звичайні росіяни шукають "український слід" у тому, що сталося.