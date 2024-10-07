У Феодосії горить нафтобаза на тлі нічного нальоту на Крим: яскраві кадри

У ніч проти 7 жовтня у Криму пролунала серія потужних вибухів. Окупанти оголошували тривогу через небезпеку ракетних і дронових ударів. Під ранок стало відомо про успішний приліт по нафтобазі у Феодосії.

Наразі низка телеграм-каналів поширюють кадри ураженої нафтобази у Феодосії. Вони настільки яскраві та незаперечні, що удар по цьому об'єкти вимушено визнала навіть російська влада.

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"Бавовна" у Феодосії

Так, близько 05:00 місцеві жителі Феодосії почали постити в соцмережах відео пожежі на нафтобазі. Згодом так званий головний радник Криму Крючков із посиланням на "голову адміністрації Феодосії" Ігоря Ткаченка повідомив про займання на нафтобазі. За його словами, на місці прильоту працюють розрахунки надзвичайників. Жертв і постраждалих нібито немає. Ба більше, до Феодосії начебто виїхав теж так званий віце-прем'єр Ігор Михайличенко.

За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", вибухи у Феодосії пролунали близько 04:30. Також там пишуть, що пожежу від влучання видно навіть у населеному пункті Кіровське, яке розташоване за 25 кілометрів від міста.

Як палає база у Феодосії: дивіться відео

За даними ЗМІ, охоплена вогнем нафтобаза у Феодосії – це, ймовірно, АТ "Морський нафтовий термінал".

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Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Всього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі. Феодосійський торговельний порт розташований у західній частині незамерзаючої затоки Феодосії на південно-східному узбережжі Криму. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

У березні 2024 року нафтобазу вже атакували.

Нагадаємо, що перші вибухи у Криму вночі пролунали близько 23:30. Гучно було, зокрема, у Сакському районі. Російські винищувачі підняли в повітря з аеродрому "Бельбек", поширювалися попередження про небезпеку для аеродромів через ймовірні атаки БпЛА.