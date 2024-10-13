Скільки російських нафтопродуктів вигоріло у Феодосії та на який період нафтобазу вивели з ладу

Стали відомі наслідки удару по нафтобазі у Феодосії, який було завдано на початку жовтня. Феодосіївський нафтотермінал – це база для перевалки, пальне туди везли танкерами. Після пожежі росіянам знадобиться певний період для ремонту пошкоджених резервуарів, а це вплине на забезпечення окупаційних військ нафтопродуктами.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що привезене пальне у Феодосії вивантажують, а вже далі везуть для забезпечення російських солдатів у Криму та південній частині України.

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Згідно з даними аналітиків, на найбільшій в окупантів нафтобазі в тимчасово окупованому Криму пожежа охопила 12 резервуарів з пальним, з них вдалося повністю знищити – 8. Крім того, на території об'єкта згоріли будівлі.

Росіянам потрібен буде час для відновлення термінала, а значить танкери туди, зі слів Лакійчука, рухатись поки що не будуть і пальне туди надходити теж не буде.

У Феодосії були резервуари різного розміру: від 2-тисячників до 10-тисячників. Та кількість нафтопродуктів, яка вигоріла – це вже не десятки тисяч тонн, а до сотні тисяч. Однак зараз мовиться не тільки про втрату певної кількості ємностей і пального, такого масштабу техногенна пожежа промислового об'єкта означає виведення його з ладу на декілька місяців,

– пояснив Лакійчук.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі у Феодосії сталася в день народження російського диктатора Путіна і Всесвітній день бавовни 7 жовтня. Вибухи пролунали орієнтовно о 04:30. Окупаційна влада того дня евакуювала 300 людей, перекрила рух транспорту по вулиці Геологічній та Федько. Цього року це був повторний удар по Феодосії, весною вже була спроба влучити по цьому об'єкту.