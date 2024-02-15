У Курській області спалахнула нафтобаза: губернатор скаржиться на атаку дронів

Пізно ввечері 14 лютого у Курській області пролунали вибухи. Невдовзі стало відомо, що там спалахнула пожежа на нафтобазі.

Причому інформацію про це підтвердила місцева влада. Але про все по черзі. Лиш констатуємо той факт, що пожежа на нафтобазі спалахнула масштабна.

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Нафтобаза у Курській області горить

Отже, близько півночі місцеві телеграм-канали почали писати про те, що у Курській області було гучно. А вже після півночі писали про те, що спалахнула сильна пожежа. Правда, спочатку не назвали причин.

У мережі зняли, що у Курській області щось палає: дивіться відео

Невдовзі стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула на нафтобазі. Це підтверджують фото та відео, які турботливі росіяни викладають у мережу. Все для того, щоб ми могли у всій красі побачити те, що сталося.

Потужна пожежа спалахнула у Курській області: дивіться відео

Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт вирішив поскаржитися на ситуацію. Мовляв, буцімто сталася атака українського дрона, внаслідок якої і спалахнула нафтобаза у Курському районі. Водночас він взявся запевняти, що постраждалих буцімто немає. Також попрохав зберігати спокій місцевих мешканців.

У небі яскрава заграва внаслідок пожежі: дивіться відео

Очевидці зняли пожежу на нафтобазі: дивіться відео

Згодом журналісти почали писати, що спалахнув резервуар обсягом 100 тонн. На місці продовжують працювати пожежники.