Уже 8 добу: у Ростовській області досі горить нафтобаза, яку атакували українські дрони

Окупанти вже 8 добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, яку ще 18 серпня атакували українські дрони.

Про це свідчать нові супутникові знімки. Так, на кадрах за 25 серпня можна побачити, що дим поширюється щонайменше від 3 основних осередків пожежі.

До теми Мінус 11 резервуарів: з'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на нафтобазі під Ростовом

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську триває

Пожежа на базі "Росрезерву" у Пролетарську триває вже 8 день. Супутникові знімки підтверджують відсутність видимих покращень ситуації.

Так, на фото, зробленому в неділю, 25 серпня, об 11:19 (за місцевим часом) видно, що дим поширюється щонайменше від 3 основних осередків пожежі.

Пожежа на російській нафтобазі триває вже 8 добу / "Радіо Свобода"

Зауважимо, раніше наші джерела у ГУР повідомили, що вночі 18 серпня українські захисники уразили нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ" у районі Пролетарська Ростовської області. Наголосили, ця нафтобаза працювала на ворожий військово-промисловий комплекс і забезпечувала діяльність окупаційних військ.

До речі, 23 серпня російські загарбники поскаржилися, що нафтобазу у Пролетарську нібито знову атакували дрони.