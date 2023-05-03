По той бік Кримського мосту спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив нафтобазу у Тамані
Вкрай неспокійно цієї ночі було російським загарбникам. Спалахнула нафтобаза "Таманьнафтогаз" у порту Тамань. У країні-агресорці відразу ж заявили про атаку безпілотниками.
Цікаво, що в момент, коли спалахнула нафтобаза, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахід", передає 24 Канал. Тож дуже дивно, що під удар потрапила наша держава, але палає у Росії.
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Нафтобаза біля Кримського мосту
За наявними з місцевих ЗМІ даними, буцімто атака українського дрона сталася о 02:30 3 травня. Він завдав удару по цистерні з паливом "Таманьнафтогаз" у порту Тамань, що у Краснодарському краю.
Відомо, що резервуар спалахнув у селищі Хвиля Темрюкського району. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав і не загинув. Також відсутня загроза самому населеному пункту. Про це у своєму телеграмі повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
Потужна пожежа спалахнула на нафтобазі у Тамані / Фото з соцмереж
На відео, які викладають у мережу, можна побачити, як вогонь поглинає цистерну. Інші ролики демонструють, що полум'я видно по той бік того самого Кримського мосту.
Пожежу на нафтобазі зняли з води: дивіться відео
Вогонь охопив цистерну на нафтобазі: дивіться відео
Де розташована нафтобаза
Слід розуміти, що Тамань розташована на другій стороні Кримського мосту. Її від тимчасово окупованого півострова Крим відділяє якихось 20 кілометрів повітрям.
Пожежа спалахнула на нафтобазі у Тамані: дивіться на карті
Зауважимо, що пожежі на російських нафтобазах – не рідкість. Напередодні масштабна спалахнула у Севастополі. І це добряче налякало окупантів.
Що відомо про пожежу на нафтобазі у Криму
- Близько 04:20 29 квітня мешканці окупованого Севастополя почули вибух, а невдовзі – ще один. Потім спалахнула масштабна пожежа у Козачій бухті, яку можна було побачити з кожного району міста.
- Логічно, що на місце події відразу скерували всі необхідні служби. Прибули і представники окупаційної влади. Ситуацію прокоментував так званий губернатор Севастополя. Міхаїл Развожаєв заявив, що бухту буцімто атакували безпілотниками.
- Зауважимо, що Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру міста. Цікаво, що всього за два кілометри від цієї нафтобази розкинувся аеродром Севастополя.