По той бік Кримського мосту спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив нафтобазу у Тамані

Вкрай неспокійно цієї ночі було російським загарбникам. Спалахнула нафтобаза "Таманьнафтогаз" у порту Тамань. У країні-агресорці відразу ж заявили про атаку безпілотниками.

Цікаво, що в момент, коли спалахнула нафтобаза, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахід", передає 24 Канал. Тож дуже дивно, що під удар потрапила наша держава, але палає у Росії.

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Нафтобаза біля Кримського мосту

За наявними з місцевих ЗМІ даними, буцімто атака українського дрона сталася о 02:30 3 травня. Він завдав удару по цистерні з паливом "Таманьнафтогаз" у порту Тамань, що у Краснодарському краю.

Відомо, що резервуар спалахнув у селищі Хвиля Темрюкського району. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав і не загинув. Також відсутня загроза самому населеному пункту. Про це у своєму телеграмі повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.



Потужна пожежа спалахнула на нафтобазі у Тамані / Фото з соцмереж

На відео, які викладають у мережу, можна побачити, як вогонь поглинає цистерну. Інші ролики демонструють, що полум'я видно по той бік того самого Кримського мосту.

Пожежу на нафтобазі зняли з води: дивіться відео

Вогонь охопив цистерну на нафтобазі: дивіться відео

Де розташована нафтобаза

Слід розуміти, що Тамань розташована на другій стороні Кримського мосту. Її від тимчасово окупованого півострова Крим відділяє якихось 20 кілометрів повітрям.

Пожежа спалахнула на нафтобазі у Тамані: дивіться на карті

Зауважимо, що пожежі на російських нафтобазах – не рідкість. Напередодні масштабна спалахнула у Севастополі. І це добряче налякало окупантів.

Що відомо про пожежу на нафтобазі у Криму