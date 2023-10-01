В іспанській Мурсії сталася пожежа у нічному клубі: щонайменше 13 загиблих, є зниклі безвісти

У нічному клубі в іспанському місті Мурсія трапилася потужна пожежа. Внаслідок цього загинули щонайменше 13 людей.

Полум'я у будівлі спалахнуло рано вранці. Рятувальники досі шукають людей, які зникли безвісти.

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Кількість постраждалих може зрости

В екстрених службах Мурсії повідомили, що вогонь перекинувся на три сусідні нічні клуби. Чотири людини зазнали поранень, а ще 13 – загинули. Кількість загиблих ще може зрости, адже роботи продовжуються.

На відео, розміщеному пожежною службою Мурсії, видно, як пожежники намагаються приборкати полум'я всередині нічного клубу. Вогонь знищив частину даху.

Дивіться відео з місця події

Представник Національної поліції Іспанії Дієго Сераль розповів, що обвалене перекриття ускладнює пошук жертв. Поки що важко визначити, де саме почалася пожежа. За його словами, на ідентифікацію тіл загиблих потрібен час.

Рятувальники шукають загиблих: відео

Журналісти поспілкувалися з молодими людьми, які перебували у шоковому стані за межами клубу, чекаючи на інформацію про зниклих безвісти.

Думаю, ми вийшли за 30 секунд до того моменту, як спрацювала сигналізація, згасло світло і почулися крики про те, що почалася пожежа. П'ятеро членів сім'ї та двоє друзів зникли безвісти,

– розповів співрозмовник.

Прессекретарка нічного клубу Teatre Марія Долорес Альбеллан повідомила, що пожежа виникла в сусідньому клубі La Fonda, а потім перекинулася на два сусідні клуби. За інформацією іспанських ЗМІ, в цей час там відбувалося святкування кількох днів народження.

Пожежа виникла рано вранці: відео

Мер Мурсії Хосе Баллеста заявив, що наразі триває робота над встановленням причини пожежі.

Ми спустошені,

– заявив міський голова.

Баллеста оголосив триденну жалобу за загиблими, а біля мерії Мурсії приспустили прапори.

Чотирьох людей госпіталізували через вдихання диму.